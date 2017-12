Cum vrea primarul PSD Daniel Florea sa previna criminalitatea in Sectorul 5: Licitatie de peste 2,6 milioane de euro pentru un amplu sistem de monitorizare video a 217 locatii

"Camerele video vor fi amplasate pe cladiri (blocuri de locuinte sau diferite cladiri cu alta utilitate) si doar in mod exceptional pe stalpii existenti.- pentru inregistrare continua 24h/24h, fiind necesara o capacitate de stocare de minim 1.440 TB.pentru cele 5 spatii de interes public acopera o serie de necesitati identificate atat de autoritatile locale responsabile cat si sesizate de cetatenii Sectorului 5 prin caile de comunicare cu institutiile publice ale administratirei locale:- rezolvarea problemelor de mediu prin supravegherea permanenta a locatiilor unde se depoziteaza ilegal deseuri si gunoaie de alta natura;- identificarea persoanelor care vandalizeaza bunurile de interes public si privat;- descurajarea si combaterea consumului, in spatiul public, de alcool si substante interzise;- prevenirea faptelor de furt si talharie savarsite asupra cetatenilor si in special asupra grupelor vulnerabile (copii, femei si batrani);- supravegherea persoanelor suspecte, in vederea stabilirii activitatii infractionale;- dezvoltarea unui climat de incredere si siguranta pentru cetateni;- supravegherea video generala de ansamblu si de detaliu a teritoriului Sectorului 5;- pastrarea ordinii si linistii publice- investigarea legala a evenimentelor care se desfasoara pe raza Sectorului 5 al capitalei si furnizarea de probe juridice, necesare pentru instrumentarea in justitie a cazurilor de infractiune (asigurarea de probe juridice);- crearea factorului psihologic pentru scaderea infractionalitatii in aceste zone vulnerabile;- posibilitatea de utilizare a informatiilor furnizate de sistemul video de supraveghere de catre alte institutii ale statului, cu care titularul investitiei colaboreaza pe domeniile sale de activitate.- Se vor instala in locatiaun numar decu licenta Enterprise software video de mare complexitate pentru un numar de 373 camere video IP (plus extensii ulterioare) care sa asigure vizualizare, stocare, imagini video control camera video, functii avansate de video analiza.- Se vor instala inun numar deo -- Se vor instala inun numar decomplex de tip controller + video wall; fiecare videowall va fi format din 9 monitoare Full HD/4K de mari dimensiuni min 46 ''- Se vor instala inun numar deSolutia de supraveghere video va avea functii avansate de analiza precum:- numarare persoane- identifocare obiecte abandonate- mascare zone.Valoarea estimata fara TVA este de 12.147.210 lei (peste 2,6 milioane euro). In privinta conditiilor de participare la licitatie, la capitolul capacitate financiara se cere posibililor ofertanti sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2014; 2015; 2016) de cel putin 8.704.510 lei.La capitolul capacitate tehnica, ofertantii vor face dovada ca au livrat bunuri/echipamente/sisteme similare celor care fac obiectul prezentei proceduri, inclusiv lucrari de montaj/instalare si punere in functiune in valoare cumulata de cel putin 8.704.510 lei exclusiv T.V.A. la nivelul a maxim 3 contracte.Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19.01.2018. Data limita de evaluare a ofertelor este 14.02.2018.