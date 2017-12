Consiliul Concurentei: Statul nu este obligat sa notifice Comisia Europeana cu privire la capitalizarea Postei Romane, dupa ce testul investitorului privat a aratat ca nu este ajutor de stat

"Reprezentantii Fondului Proprietatea care au sustinut permanent in corespondenta oficiala cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale procesul de capitalizare, la intalnirea de astazi nu au mai considerat capitalizarea CNPR o investitie buna. La discutiile de la Consiliul Concurentei au participat si reprezentantii firmei de avocatura care a facut evaluarea modalitatii de capitalizare a CNPR. In bugetul de stat a fost alocata suma de 170 milioane de lei pentru capitalizarea CNPR, in bugetul MCSI, ca aport al statului, proportional cu cota de participare detinuta, iar ceilalti actionari pot participa la majorarea capitalului social proportional cu propria cota de participare.", se arata in comunicatul transmis vineri, 15 decembrie, de MCSI.



"Fondul Proprietatea considera ca majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat. Acesta este un fapt cunoscut atat de catre MCSI, cat si de Consiliul Concurentei. In ceea ce priveste initierea procedurii de insolventa, in conformitate cu legislatia romaneasca, consiliul de administratie este responsabil pentru a determina daca situatia financiara a societatii necesita o astfel de actiune", a declarat joi Johan Meyer, co-CEO Franklin Templeton Investments Romania si co-portofoliu manager al Fondului Proprietatea.

"Concluziile testului investitorului privat, realizat de consultantul angajat de Ministerul Comunicatiilor, arata ca majorarea de capital de la Posta Romana nu reprezinta o masura de ajutor de stat. In aceste cazuri legislatia europeana nu prevede obligatia ca initiatorul, Ministerul Comunicatiilor, sa notifice Comisia Europeana", au precizat pentru HotNews.ro oficialii Consiliului Concurentei. Fondul Proprietatea, a carui participatie la Posta Romana se va diminua daca nu contribuie la capitalizarea companiei, a transmis joi o declaratie prin care sustine ca procesul capitalizarii ar trebui facut prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, fara sa ofere detalii suplimentare., ca procesul capitalizarii Postei Romane se face cu respectarea reglementarilor in domeniul concurentei, concluzie desprinsa in urma intalnirii care a avut loc joi, 14 decembrie, la sediul Consiliului Concurentei intre autoritati si Fondul Proprietatea, actionarul minoritar al operatorului postal.Potrivit Ministerului Comunicatiilor, Fondul Proprietatea nu considera ca aceasta masura ar fi o investitie buna. Potrivit comunicatului de presa transmis de Minister, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, ar fi subliniat ca nu exista nicio conditionalitate legala din punctul de vedere al Consiliului pentru finalizarea capitalizarii Postei, ministrul Sova precizand ca in aceste conditii procesul poate continua. a transmis joi o declaratie prin care sustine ca procesul capitalizarii ar trebui facut prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, fara sa ofere detalii suplimentare.Posta Romana este detinuta de statul roman, prin MCSI in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.