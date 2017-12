Tranzactie de 1,9 miliarde de euro in Austria: T-Mobile cumpara UPC, cel mai mare operator de comunicatii din cablu din aceasta tara

Compania rezultata in urma acestei tranzactii va avea 6,7 milioane de clienti (RGU-uri - unitati generatoare de venituri), din care 5,2 milioane de clienti de comunicatii mobile apartinand T-Mobile Austria.UPC Austria este cel mai mare operator de comunicatii prin cablu din aceasta tara, cu o acoperire de 36% din numarul total de gospodarii, cele mai multe in zona urbana. Cu un total de 1,5 milioane de clienti (RGU-uri - unitati generatoare de venituri), UPC Austria este al doilea mare furnizor de internet broadband fix (500.000 de clienti) si lider pe piata TV cu 400.000 de clienti in Austria.Se estimeaza ca cele doua companii vor avea impreuna venituri de peste 1,2 miliarde euro in acest an.In Romania, Deutsche Telekom controleaza indirect grupul de firme Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) cu venituri de aproape 1 miliard de euro, iar Liberty Global detine UPC Romania, al doilea mare operator de comunicatii din piata, dupa RCS&RDS.