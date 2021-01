Sancțiuni fără precedent în asigurări: Cum a ajuns ASF să dea amenzi într-o lună cât în aproape ultimii 3 ani

De unde atunci valul de amenzi?

Doar 36 de amenzi în valoare totală de 5,14 milioane de lei aplicate de ASF în ultimii 3 ani

Redăm mai jos integral informațiile ASF:

sancționarea societății Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., conform prevederilor legale, cu amendă în valoare de 450.000 lei."





, pe motiv că nu ar fi transmis la timp informații și documente relevante necesare verificării programului de reasigurare al societății., City Insurance și Euroins au mai fost amendate cu 500.000 de lei și 450.000 de lei pentru întârzieri la plata daunelor RCA.City Insurance și Euroins sunt cei mai mari asigurători RCA din țară, milioane de români asigurându-și mașinile la cele două societăți, principalul motiv fiind faptul căPe de altă parte, cele două societăți sunt și cele mai reclamate la ASF pentru întârzieri la plata daunelor. Cele mai recente date arată că peste 18.000 de consumatori au reclamat nereguli în piața asigurărilor în primul semestru din 2020 , de mai mult de două ori decât în perioada similară a anului trecut, însă doar 54% dintre aceștia au primit câștig de cauză din partea ASF.Autoritatea subliniază în raportul său că nde către asigurători în semestrul I al anului 2020la data de 30.06.2020.Cu alte cuvinte,, care a demarat o analiză a reclamațiilor din piață și un plan de reorganizare a instituției. Date transmise la solicitarea HotNews.ro arată că nivelul amenzilor RCA a crescut din a doua jumătate a anului trecut.Deși mii de petenți reclamă, anual, conduita abuzivă a unor asigurători, în particular, Euroins și City Insurance, conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) ar refuza să sancționeze aceste aspecte, rezumându-se la aspecte precum indicatorii financiari ai firmelor, astfel că și amenzile sunt extrem de mici, totul fiind mai mult un exercițiu de imagine, susține un angajat al ASF într-un denunț făcut luni, 11 ianuarie, la Direcția Națională Anticorupție (DNA) și consultat de HotNews.ro. În replică, ASF spune că noul președinte a demarat anul trecut o analiză exhaustivă a petițiilor, incusiv a istoricului Euroins și City, rezultatele și propunerile de măsuri fiind așteptate miercuri, 13 ianuarie 2021.La solicitarea HotNews.ro de a detalia ce sancțiuni a aplicat în ultimii 3 ani pentru conduita abuzivă a asigurătorilor RCA, ASF a transmis situația tuturor avertismentelor și sancțiunilor, inclusiv pentru aspecte de conduită. Datele arată că în 2019 spre exemplu s-au dat doar 4 amenzi în valoare totală de 165.000 de lei."În perioada 2018-2020, tematica controalelor efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiară la nivelul pieței de asigurări din România a vizat, printre altele, și aspecte ce țin de respectarea de către societățile de asigurări a aplicării prevederilor Legii nr. 132/2017. Astfel, la nivelul anului 2020, conform planului anual de control, au fost realizate acțiuni de control periodic la cei 9 asiguratori care practică asigurări RCA având ca obiectiv principal verificarea modului de instrumentare și soluționare a dosarelor de daună RCA.Aspectele de neconformitate sesizate ca urmare a procesului de soluționare a petițiilor, ca de exemplu neplata la termen a despăgubirilor, nerespectarea termenelor privind constatarea daunelor, netransmiterea ofertelor de despăgubire etc. au fost avute în vedere de către echipele de control în cadrul acestor controale.Dintre acestea, în cursul anului 2020, societățile Generali, Grawe, Groupama, Omniasig și Uniqa au primit sancțiuni cu avertisment scris.Situația sancțiunilor pe fiecare an se prezintă astfel:- 4 sancțiuni cu amendă în cuantum total de 465.000 lei, aplicate unui număr de 4 societăți de asigurare;- 12 sancțiuni cu amendă în cuantum total de 1.172.500 lei, aplicate unui număr de 12 persoane din conducerea a 2 societăți de asigurare;- 3 sancțiuni cu avertisment scris, aplicate unui număr de 3 societăți de asigurare;- 8 sancțiuni cu avertisment scris, aplicate unui număr de 8 persoane din conducerea unui asigurător.În total, în anul 2018 au fost aplicate 27 de sancțiuni din care 16 sancțiuni constând în amenzi în cuantum total de 1.637.500 lei.- 3 sancțiuni cu amendă în cuantum de 155.000 lei, aplicate unui număr de 3 societăți de asigurare;- o sancțiune cu amendă în cuantum de 10.000 lei, aplicată unui membru din conducerea unei societăți de asigurare;- 11 sancțiuni cu avertisment scris, aplicate unui număr de 11 asiguratori;- 2 sancțiuni cu avertisment scris, aplicate unui număr de 2 persoane din conducerea a 2 asigurători.În total, în anul 2019 au fost aplicate 17 de sancțiuni din care 4 sancțiuni constând în amenzi în cuantum total de 165.000 lei.- 8 sancțiuni cu amendă în cuantum de 2.845.000 lei, aplicate unui număr de 6 asiguratori;- 8 sancțiuni cu amendă în cuantum de 500.000 lei, aplicate unui număr de 8 persoane din conducerea a 3 asiguratori;- o sancțiune cu retragerea autorizației de funcționare a unui asigurator;- 7 sancțiuni cu avertisment scris, aplicate unui număr de 7 societăți de asigurare;- 6 sancțiuni cu avertisment scris aplicate unui număr de 6 persoane din conducerea a 3 asiguratori;- 3 sancțiuni complementare, aplicate unui număr de 3 persoane din conducerea unui asigurator, constând în retragerea aprobării acordate de A.S.F.În total, în anul 2020 au fost aplicate 33 de sancțiuni din care 16 sancțiuni constând în amenzi în cuantum total de 3.345.000 lei.Sancțiunile au fost aplicate pentru toate aspectele de neconformitate constatate conform prevederilor legale în vigoare la data sancționării.În ultimii 3 ani,, au fost aplicate 7 sancțiuni pentru aspectele constatate, de neconformitate față de cerințele legale (Legea nr. 132/2017, Norma A.S.F. nr. 20/2017 și Norma A.S.F. nr. 18/2017), în cadrul procesului de supraveghere și control, precum și de monitorizare permanentă, după cum urmează:- o sancțiune cu avertisment scris aplicată societății Euroins;- 4 sancțiuni cu amendă în cuantum total de 1.250.000 lei aplicate societății Euroins;- 2 sancțiuni cu amendă în cuantum de 150.000 lei aplicate directorului general și directorului adjunct din cadrul Euroins.În perioada 2018 - 2020, au fost aplicate 3 sancțiunipentru aspecte constatate, de neconformitate față de cerințele legale (Legea nr. 132/2017, Norma A.S.F. nr. 20/2017 și Norma A.S.F. nr. 18/2017), în cadrul procesului de supraveghere și control, precum și de monitorizare permanentă, după cum urmează:- o sancțiune cu avertisment scris, în urma unui control inopinat inițiat în anul 2017;- o sancțiune cu avertisment scris, precum și stabilirea unor măsuri în sarcina societății, ca urmare a activității de monitorizare cu privire la întârzierile înregistrate de societatea de asigurare City în transmiterea documentației aferente petițiilor;- o sancțiune cu amendă în cuantum de 50.000 lei, ca urmare a neconformităților constatate față de cerințele Legii nr. 132/2017, în urma analizei situației petițiilor înregistrate la Autoritate cu referire la dosarele de daună RCA.Menționăm că, în cadrul şedinţei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) din data de 13 ianuarie 2021, Sectorul Asigurări – Reasigurări (S.A.R.) a prezentat rezultatele activității de control permanent realizate la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A. și la Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. În urma acțiunilor de control principala deficiență identificată, în cazul ambelor societăți, a fost plata cu întârziere a despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA.În cazul Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A. s-a mai constatat că societatea nu a formulat în scris oferte de despăgubire justificată în termenul prevăzut de lege și nu a întocmit procese suplimentare de constatare în termenul prevăzut de legislația în vigoare.În ceea ce privește Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. s-a constatat, de asemenea, că nu a formulat în scris notificări cu privire la motivele pentru care nu a aprobat în totalitate/parțial pretențiile de despăgubire în termenul prevăzut de lege și nu a comunicat valoarea maximă de despăgubire în termenul prevăzut de legislația în vigoare.Ca urmare a aspectelor constatate, Consiliul A.S.F., în cadrul ședinței sus-menționate, a decis următoarele:sancționarea Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., conform prevederilor legale, cu amendă în valoare de 500.000 lei;