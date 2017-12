Aproape jumatate dintre romanii cu studii superioare care nu isi pun Internet acasa din cauza motiveaza asta prin faptul ca nu il considera util sau interesant (studiu)

N-ai fi zis! Aproape jumatate dintre romanii cu studii superioare spun ca nu isi pun Internet pe computerele de acasa pe motiv ca nu il considera util sau interesant. Mai mult, peste jumatate dintre absolventii de facultate spun ca lipsa indemanarii ii impiedica sa lucreze de acasa pe Internet. Asta reiese dintr-o cercetare publicata in urma cu cateva zile de Institutul National de Statistica. Lucrarea poate fi citita aici Grafic, lucrurile stau ca mai jos:Lipsa indemanarii este invocata de un procent tot mai mare de romani (din 2014 pana in acest an), in vreme ce scade ponderea celor care se plang de costuri. Reamintesc faptul ca discutam de persoane cu studii superioare.Daca ne uitam pe grupe de varsta, avem graficul de mai jos.Evident, cei care se plang cel mai mult de lipsa de indemanare sunt cei de peste 65 de ani, insa o surpriza neplacuta o reprezinta dublarea ponderii categoriei de 16-34 de ani care acuza lipsa indemanarii. Graficul este foarte relevant si se preteaza la multe comentarii.Putem face abstarctie de studii sau de grupele de varsta, uitandu-ne in general la romanii intrebati de ce nu isi pun net acasa. Si avem datele urmatoare:Doi romani din cinci spun ca Internetul nu e util sau interesant, unul din doi acuza lipsa indemanarii iar unul din cinci acuza costurile mari. Datele reflecta imbatranirea populatiei pe de o parte, iar pe de alta, un sistem educational cu mult spatiu pentru imbunatatiri.