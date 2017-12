Marile companii de tehnologie critica abrogarea principiului neutralitatii internetului in SUA si se pregatesc sa apeleze la instanta

Unul dintre principiile fundamentale ale internetului se refera la faptul ca niciun fel de continut nu trebuie tratat in mod preferential, astfel ca, spre exemplu, anumite site-uri nu trebuie sa se incarce mai repede ca altele. Un anumit tip de continut nu trebuie sa fie dezavantajat in raport cu alt tip de continut.In general printre oponentii neutralitatii internetului se numara furnizorii de servicii web care sunt obligati sa investeasca masiv in hardware deoarece traficul pe internet a crescut enorm si tot mai multe dispozitive sunt online si a crescut cantitatea de continut video urmarit online.Astfel de companii spun ca ar fi normal ca cei care platesc mai mult sa aiba prioritate, consecinta fiind ca pe site-uri foarte mari viteza va fi superioara, in timp ce pe paginile care nu sunt dispuse sa plateasca privilegiile, viteza va scadea.Decizia arbitrului telecom FCC, care a estimat ca actuala reglementare constituia un obstacol in calea investitiilor, autorizeaza teoretic furnizorii de internet sa moduleze viteza de trafic in functie de continut, ceea ce ar putea conduce la crearea unui "internet cu doua viteze". De precizat ca autoritatea FCC este condusa de un om numit de Donald Trump, iar masura intra in categoria celor care schimba masuri introduse de administratia Obama. care in 2015 a garantat protejarea principiului "net neutrality".Partizanii "neutralitatii" se tem ca furnizorii de internet vor fi tentati sa ceara mai multi bani pentru viteze mai mari si, spre exemplu, cei care se uita la seriale pe Netflix ar putea plati mai mult strict pentru asta.Dupa anuntatarea deciziei, cateva companii de tehnologie au reactionat. De exemplu Amazon a primit cu dezamagire decizia FCC si spune ca va lupta pentru un internet deschis care sa sustina inovatia. Sheryl Sandberg de la Facebook se arata dezamagita si spune ca decizia va avea urmari negative, fiindca nu este normal ca furnizorii de internet sa decida la ce se uita abonatii sau sa ii taxeze in plus pentru anumite tipuri de continut.Si Brad Smith, sef pe probleme legale la Microsoft, spune ca doar un internet deschis poate fi benefic, iar votul din FCC pune aceasta idee in pericol.Si cei de la Netflix se arata foarte dezamagiti si anunta clar ca va incepe o batalie lunga in justitie. Spre acelasi lucru arata si declaratia lui Alexis Ohanian, co-fondator Reddit, care spune ca nu putem sa lasam sa se intample asa ceva cu internetul, in SUA.Site-ul de video streaming Vimeo a fost categoric si spune ca FCC a ignorat publicul si a ales sa-i privilegieze pe cei puternici si cu bani, in detrimentul creatorilor de continut. Vimeo spune ca deicizia este eronata si ca va actiona in instanta contra ei.Marii castigatorii sunt companii precum AT&T, Verizon si Comcast despre care sustinatorii neutralitatii spun ca, de acum, vor avea mult mai mare control asupra vitezei diverselor tipuri de continut. In plus, ar puta fi afectati grav cei care nu vor avea bani sa plateasca pentru a fi plasati in culoarul privilegiatilor la capitolul viteza (asa-numitul internet fast lane).Aceste companii spun insa ca nu vor dezavantaja anumite aplicatii si ca sustin internetul deschis. De exemplu cei de la Comcast promit ca publicul nu va percepe nicio diferenta negativa.Dezbaterea privind "neutralitatea netului", foarte aprinsa, dureaza de circa zece ani in SUA.Sursa: CNN