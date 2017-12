Vietnamul are o unitate militara cibernetica formata din 10.000 de oameni care sa lupte impotriva raspandirii online a parerilor pe care guvernul le considera inadecvate

Nguyen Trong Nghia, un oficial important al armatei, a dezvaluit intr-un discurs de Craciun existenta unitatii denumite Force 47 gandita sa opreasca raspandirea opiniilor considerate ca fiind eronate de catre autoritati."Si alte tari spun ca sunt angrenate intr-un razboi cibernetic, astfel ca si noi trebuie sa luptam in fiecare ora, minut si secunda contra punctelor de vedere gresite", spune oficialul.La eficienta acestei unitati speciale de lupta va contribui si colaborarea cu serviciile secrete, dar si cu alti factori implicati, mai spune Nghia.Peste 63% dintre cei 96 de locuitori ai statului asiatic folosesc internetul, tara avand o pondere ridicata a populatiei tinere. In plus, fata de China, Vietnamul nu a interzis Facebook si Google, dar are un sistem de cenzura a internetului care devine tot mai strict.Si Coreea de Nord are o unitate importanta in domeniul cibernetic, cu 6.000 de oameni, insa marea diferenta fata de Vietnam este ca se orienteaza pentru atacuri asupra tintelor din afara tarii, fiindca internetul are o prezenta foarte slaba in interiorul tarii cu capitala la Phenian.Vietnamul a fost in centrul atentiei si din cauza unor sentinte dure de pana la 10 ani de inchisoare pronuntate impotriva unor bloggeri despre care autoritatile au spus ca raspandesc informatii care pun in pericol siguranta nationala.In august, presedintele vietnamez spunea ca trebuie acordata mai mare atentie controlarii "site-urilor de stiri si blogurilor cu continut negativ si periculos".Sursa: Reuters